メ～テレ（名古屋テレビ） 15日午後、名古屋の繁華街で、危険物の疑いがある小袋が見つかりました。袋に危険性はありませんでしたが、現場は一時騒然としました。 消防によりますと、15日午後3時半ごろ、名古屋市中区栄で、「危険マーク記載の小袋が路上に落ちている」と通りかかった人から119番通報がありました。 駆けつけた消防が調べたところ、袋は点字ブロックの工事に使われるもので、危険物ではないと