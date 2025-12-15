ドラゴンズの前監督・立浪和義さんが警察署の一日署長を務め、特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。 愛知県警小牧警察署の一日署長を務めた立浪さんは、15日の年金支給日に合わせて、銀行を訪れた高齢者らに特殊詐欺に注意するよう呼びかけ、防犯カレンダーなどを配りました。 「自分の携帯番号にも知らない番号からかかってくることがあった。いろいろなところに電話していると思うので、まず知らない番号は疑