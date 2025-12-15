卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港が14日に閉幕。男子シングルスは張本智和選手が日本勢初の年間王者に輝きました。決勝を戦ったパリオリンピック銀メダリストのスウェーデンのモーレゴード選手が自身のInstagramに思いをつづりました。1ゲームずつを取り合う激戦の中、最後はゲームポイント4-2で張本選手に敗れたモーレゴード選手。「ああ…残念。今日はあと一歩及ばず、悲しいかなそれがスポーツの常だ」と素直な気持ち