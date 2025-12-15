2027年度の設置を目指す富山県立の夜間中学校の校名について、「高志のあかり中学校」とする案が、きょうの県教育委員会で承認されました。県立夜間中学校の校名の案は、公募で集まった220の中から県教育委員会が選びました。「高志のあかり中学校」という校名には「様々な背景をもつ生徒にとって、安心して通える明るくてあたたかい居場所となってほしい」などの思いが込められているということです。夜間中学校は、富山市の雄峰