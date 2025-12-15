あいの風とやま鉄道の新しい駅を、呉羽駅と小杉駅の間の富山市願海寺に設けてほしいと、地元住民の代表らが県と富山市、あいの風鉄道に要望しました。新駅の設置を求めているのは、富山市願海寺周辺の住民や富山国際学園の在校生・教員でつくる期成同盟会です。きょうは代表が蔵堀祐一副知事に要望書を提出しました。要望では、あいの風鉄道の呉羽駅と小杉駅の間の、富山市願海寺に新駅を設けることと、関連施設の整備を求めていま