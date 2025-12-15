青森県で震度6強の地震が起きてから1週間。きょうの青森は、寒さは厳しいものの、晴れ間が見えました。「一番の被害が、あの上ですね」高柳光希キャスター「あれですか。煙突の部分が折れて、落ちそうな感じになっていますけど」Nスタが青森県八戸市にあるビジネスホテルを訪ねたのは、地震から2日後。深刻な被害を受けていました。きょう、現場に行くと…高柳キャスター「まだ残ってますね」パンション アットホームイン八戸