おととい、立山町の住宅地に出没したクマの姿を、KNBのカメラがとらえました。木に登ったクマを捕獲するまで4時間がかかりました。クマは冬眠の時期に入っても出没が続いていて、県などは注意を呼びかけています。長谷川記者がお伝えします。「木に登ってきた」「見えます？」「見えた」羽柴泉カメラマン「今、木の上に子グマの姿が見えました」木の上を歩くクマ。おととい午後、立山町下田でその姿をとらえました。「マツの木の上