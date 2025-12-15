沖縄県最東端の離島・北大東島で航空自衛隊が予定する移動式警戒管制レーダー部隊配備に向け、防衛省沖縄防衛局と北大東村は15日、村有地の賃貸借契約を結んだ。年明け以降、造成工事に着手するとみられる。沖縄本島と宮古島間を通過し太平洋に出る中国軍の空母や航空機を念頭に、監視能力を強化する狙い。複数の関係者が明らかにした。契約を結んだ村有地は、部隊配備に必要な島の北東部と南部の計約11ヘクタールのうち大半を