元宝塚歌劇団星組トップで女優湖月わたる、同じく元星組トップの柚希礼音が15日、東京・よみうり大手町ホールで、舞台「マイフレンドジキル」（16〜22日、同ホールほか）の公開通し稽古を行った。語りとダンスが融合した作品で、退団後初共演する2人。湖月は「19年ぶりに一緒に作品作りをしました。まったくブランクを感じない関係性、空気感でした」とし、柚希は「毎日が幸せ。2人でいっぱい話しながら作り上げることができま