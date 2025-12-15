中国で高齢化が進む中、生産年齢人口が減少の一途をたどり、その平均年齢も高まり続けている。中央財経大学人的資本・労働経済研究センターは14日、「中国人的資本報告2025」を発表した。第一財経が伝えた。データによると、2023年の中国全土の生産年齢人口の平均年齢は39．66歳だった。うち、農村部の男性の平均年齢は41．60歳、女性は39．06歳、都市部の男性の平均年齢は40．26歳、女性は38．07歳だった。1985から2023年、中国の