ウクライナのゼレンスキー大統領は12月14日、北大西洋条約機構（NATO）加盟国の集団防衛を定めた北大西洋条約第5条に準ずるような「安全の保証」を受け入れる考えを表明しました。 ゼレンスキー氏は「当初はNATO加盟を望んでいたが、米国や欧州の一部のパートナーが支持しなかったため、われわれは妥協をした。『安全の保証』の詳細について米国と協議していく」と述べました。（提供/CRI）