「ファミリーマート」は、12月16日（火）〜12月29日（月）の期間、パンを購入で『ポケモンフレンダ』の「スペシャルフレンダピック」がもらえるキャンペーンを、全国の店舗で実施する。【写真】描き下ろしイラストを使用！かっこいいメタグロスも■対象のパンを3個購入でもらえる今回実施されるのは、対象のパンを3個購入で「スペシャルフレンダピック」の「ボーマンダ（メガボーマンダ）」と「メタグロス（メガメタグロス）