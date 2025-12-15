J1アビスパ福岡の柳田伸明強化部長（55）が「西スポWEBOTTO！」のインタビューに応じ、今季の戦いを振り返った。金明輝新監督（44）を迎えた今季は12勝12分け14敗、勝ち点48の12位。リーグ戦6位以上を目標に掲げ、4月にクラブ初のJ1首位を経験した一方、8〜9月に5連敗を喫するなど浮き沈みを経験しながらも6季連続のJ1残留を決めた。金監督の続投も決まっている来季へ、収穫と課題は―。（聞き手・構成＝伊藤瀬里加）―新体制の1