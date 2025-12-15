福岡中央署は15日、福岡市中央区渡辺通1丁目10番付近の道路上で同日午前2時55分ごろ、通行中の女性が後方から自転車で接近してきた見知らぬ男に体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は紺色系統のジャンパーを着用していたという。同署は「危険を感じたら大声を出す。防犯ブザーを持つ。防犯アプリ『みまもっち』の防犯ブザー機能を活用するようにしましょう」と注意喚起している。