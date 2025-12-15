全国各地でアミューズメント施設を展開する企業＝サードプラネットが15日、下松市とシティプロモーションに関する協定を結びました。調印式では国井市長とサードプラネット児玉篤 会長が協定書に署名をしました。周南市と神奈川県横浜市に本社を置くサードプラネットはアミューズメント施設「あそびタウン」やカプセルトイ専門店「ぐるんぐるんカプセル商店街」などを全国で展開しています。