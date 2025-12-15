野球賭博を運営したとして2人の男が起訴された事件。そのうち、指定暴力団の男に対し、山口地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決を受けたのは茨城県に住む、指定暴力団の57歳の幹部です。判決によりますと被告は光市の会社員と共謀し、2025年7月から8月の間、夏の甲子園出場校49校を8つに分けた表を客に配り、優勝校と準優勝校を1口1000円で予想させ賭博を主催しました。この賭博には合わせて63万6000円の申し込み