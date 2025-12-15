自作の資料を使ったプレゼンテーションを行い藤枝MYFCの目指す形を熱弁 来シーズンからサッカーJ2・藤枝MYFCの指揮を執る元日本代表の槙野智章新監督の就任会見が行われ、今後のビジョンなど熱い思いを語りました。 【写真を見る】15日に行われたJ2藤枝MYFC 槙野智章新監督の会見の様子 ＜藤枝MYFC 槙野智章新監督＞ 「藤枝MYFCの監督に就任しました。槙野です。よろしくお願いします」 15日に行われた会