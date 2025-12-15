国内最高峰のバドミントンリーグ＝S/Jリーグ。アクトサイキョウはきのう、石川県で岐阜ブルビックと対戦しました。今シーズン、これまで1勝2敗のアクトサイキョウ。第4戦の相手は2勝1敗の岐阜ブルビックです。第1ダブルスは、倉島・久湊ペア。第1ゲームを落として迎えた第2ゲーム。強気に攻める、倉島のスマッシュが決まります。21対13と圧勝。この流れのまま第3ゲームにいきたいところでした