殺人などの罪で服役した原口アヤ子さん(98)が裁判のやり直しを求めている大崎事件で、弁護団は2026年1月8日に5回目の再審請求を行うことを発表しました。(大崎事件第5次再審請求弁護団・鴨志田祐美共同代表）「原口アヤ子さんの救済。これがなによりも。特に存命中の救済が私たちの最重要課題である」義理の弟を殺害したなどの罪で服役した原口アヤ子さん(98)が無実を訴え、裁判のやり直し、再審を求めている大崎事件。これま