さいたま市で目撃されたのは、真っ正面からスピードを落とすことなく迫ってくる白い車、逆走車です。突然の出来事に驚いた運転手には、ある疑問が浮かんだといいます。目撃者：自分が間違っていることを疑った。「いや、そんなことはない」間違っているのは相手だと。逆走車と遭遇したのは、片側2車線の一方通行の道路。目撃者によりますと、車はそのまま走り去っていったということです。目を疑う光景は、広島・東広島市でも。本