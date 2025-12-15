スーパーに車が突っ込み、女性がけがをしました。防犯カメラには緊迫の瞬間が映っていました。事故のあったスーパーの店内の防犯カメラ映像には、突然、突っ込んできた軽自動車によって商品の陳列棚が押し出され、買い物客の女性が下敷きになり、周囲にいた買い物客に助け出される様子が映っています。鹿児島市のスーパーで15日午前11時過ぎ、77歳の女性が運転する軽自動車が車止めの縁石を乗り越えて店内に突っ込み、買い物客の77