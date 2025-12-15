お正月に飾るしめ縄をつくる熊本の学生ボランティア。心を込めて作ったしめ縄を届ける先は、地震や豪雨で被災した石川県の能登です。 12月7日、人吉市で行われたしめ縄作り。手掛けるのは、看護師や社会福祉士などを目指す九州看護福祉大学の学生ボランティア「CDSTおれんじぴーす」です。2020年の熊本豪雨をきっかけに結成され、被災した人たちへの足湯の提供や農作業の支援など復興支援を続けてきました。■学生「玄関