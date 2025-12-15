「サムターン回し」と呼ばれる手口で鍵を開けて女性宅に侵入し、現金などを盗んだ疑いで逮捕された男性が不起訴になりました。50代の男性は今年8月、ドアの隙間に針金のようなものを差し込み鍵を開ける「サムターン回し」と呼ばれる手口で、東京・品川区にあるマンションの20代の女性宅に侵入し現金およそ38万円や下着などを盗んだ疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について15日付けで不起訴処分としました。