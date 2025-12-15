【バンコク＝井戸田崇志】タイとカンボジアの国境紛争の再燃を受け、日系企業がタイとの国境近くにあるカンボジアの生産拠点の操業を相次いで停止している。カンボジアは自動車産業が集積するタイの補完拠点として日系企業の工場新設が続いているが、紛争が深刻化すれば、日系企業への影響が広がる可能性がある。自動車部品大手、矢崎総業は１２日からカンボジア南西部コッコン州の工場の操業を停止している。１３日にタイから