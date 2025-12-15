第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で前回１９位から２年ぶりのシード権獲得を目指す大東大が１５日、埼玉・東松山キャンパスで合同取材を開催。２０２３年箱根駅伝で１０位に入り、９年ぶりにシード権を獲得も、前回は１９位。今年、再びまわった１０月の予選会は８位で通過した。就任４年目の真名子圭監督は「シード権を獲得し、来年以降にしっかりつなげたい」と言葉に力を込めた。真名子監督が厚い信頼を寄せるのは、