大相撲の元横綱・白鵬翔さんが１５日、都内で行われたアスリートなどの社会貢献活動を表彰する「ＨＥＲＯｓＡＷＡＲＤ２０２５」に出席した。白鵬さんは現役時代の２０１０年から国際少年相撲大会「白鵬杯」を開催してきた。相撲が持つ世界平和の精神を子供たちに育む活動だと評価されて受賞が決まり、「積み重ねがこの賞につながったと思う。海外から子どもたちが集まって、相撲で一つになり、交流ができる。こんなに素晴