【モデルプレス＝2025/12/15】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が12月14日、自身のInstagramを更新。入院中の父と母が並ぶ様子を公開した。【写真】42歳元なでしこ「会いたいというので」入院中の父のもと訪れた母の様子◆丸山桂里奈、両親との時間を報告2日に父親が倒れて救急搬送されたことを明かしていた丸山は「長らく父が入院してます。一度元気になり退院となりましたが、やはり肺炎を引き起こしていてたぶん、