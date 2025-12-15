プロ野球・阪神タイガースにドラフト4位で指名された神村学園・早瀬朔投手の入団会見が開かれました。 （神村学園 阪神ドラフト4位 早瀬朔投手）「阪神のユニホームを着て応援に来ていた、選手としてユニホームを着てここにいられることがうれしい」 早瀬投手は185センチの長身から投げ込む150キロを超えるストレートと、キレのあるスライダーを武器に、U18日本代表としても活躍。 今年のドラフ