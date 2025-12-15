長年地域に親しまれながらも去年7月から休業していた鹿児島市の温泉施設「みょうばんの湯」が、きょう15日にリニューアルオープンしました。 （記者）「鹿児島中央駅から徒歩5分の源泉かけ流しの温泉・みょうばんの湯が、きょうリニューアルオープンしました」 鹿児島市の「みょうばんの湯」。1951年に開業した温泉施設で、2017年7月に一度閉業しましたが、地元の有志が経営を引き継いで復活しました。