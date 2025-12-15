滋賀できのう14日に行われた、全国中学校駅伝大会。女子は霧島市の舞鶴中学校、男子はさつま町の宮之城中学校が鹿児島県代表として出場しました。 女子の県代表として初出場の舞鶴中学校。もともとバレー部だった岩元彩美選手や元バスケ部の永野柚那選手ら、陸上部以外のメンバーも総力戦で全国の舞台にたどり着きました。 永野選手の祖母、久子さん。今年7月に亡くなった、祖父・幸三さんの写真を手に、応援に駆け