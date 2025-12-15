バスケットボール・りそなグループB2鹿児島レブナイズ。週末、ライジングゼファー福岡とアウェーで対戦しました。 12日金曜日、福岡との第1戦を2点差で落としたレブナイズ。おととい13日の第2戦は序盤から躍動します。スティールからゲインズ・ジュニア。 インサイドでアウダが得点を重ね一気にリード。 前半優位に進め、38－31で折り返します。圧巻は第3クォーター。