北九州市長を5期20年務めた末吉興一さんが14日、亡くなりました。91歳でした。末吉さんは旧建設省の官僚を経て、1987年、北九州市長選に立候補して初当選しました。以来、連続で当選し、通算5期20年、北九州市長を務めました。市長在任中に「鉄冷え」の街の活性化と産業構造の転換のための「ルネッサンス構想」をまとめ、北九州空港や門司港レトロの整備に力を尽くしました。北九州市によりますと、末吉さんは14日、入院中の北九州