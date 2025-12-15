福岡県宗像市の宗像大社では15日、日本航空の社員たちが、元日から臨時の巫女として働くための研修が行われました。 ■八木菜月アナウンサー「こちらでは、日本航空の社員の皆さんが巫女の姿で研修を受けています。」宗像大社で行われたのは、元日から初詣客を迎えるための臨時の巫女の研修です。参加したのは20代の女性4人。普段は福岡空港でグランドスタッフとして働く日本航空の社員です。 研修では、本職の巫女か