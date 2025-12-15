欧州株堅調、週明けの米株先物反発を受けて 東京時間19:13現在 英ＦＴＳＥ100 9721.07（+72.04+0.74%） 独ＤＡＸ24278.98（+92.49+0.38%） 仏ＣＡＣ40 8142.48（+73.86+0.91%） スイスＳＭＩ 13001.31（+113.83+0.88%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:13現在 ダウ平均先物MAR 26月限49084.00（+224.00+0.46%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6922.75