ユーロドル一時１．１７４７レベル、小幅に高値更新＝ロンドン為替 ユーロドルはロンドン時間に入って上下にレンジを広げている。まず、安値を1.1726レベルに更新。その後はすぐに買いに転じると高値を1.1747レベルに更新した。それでも、レンジ幅は２１ポイントにとどまっている。 EUR/USD1.1742