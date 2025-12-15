村の伝統や住民のつながりを絵本で後世に残す取り組みです。下高井郡野沢温泉村では地元の小学生などが手掛けた絵本が完成し、15日、お披露目されました。『この温泉は50年前に降った雪や雨が山に染み込んで温泉になったものなんじゃよ』『えっ！僕が生まれる前の雪が今ここにあるの？』『そうじゃ。そしてこの温泉をみんなで守っているのが“湯仲間”じゃ』地域の人々の絆が温泉を通して描かれた絵本。野沢温泉小学校に贈られたの