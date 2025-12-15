大分県津久見市の高校で、15日ピザを焼く窯をつくる出前授業が行われました。 この出前授業は津久見高校で日本製鉄九州製鉄所大分地区の協力会社である九築工業が行いました。 津久見高校で出前授業 製鉄する時に必要な「炉」をつくる築炉の技術を知ってもらおうと、今回で2回目の開催です。 レンガにモルタルを塗る作業では生徒たちが薄く均一に塗る大切さを学んでいました。 津久見高校で出前授業