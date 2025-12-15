2026年1月5日に東京で開幕する春の高校バレーについてです。 大分県代表校をご紹介します。 今回は男子の大分南。選手たちを陰で支える存在がチームのキーマンです。 大分南 11月の県大会ではチーム初となる3連覇を達成し、全国大会への切符を手にした大分南。 ◆3年・宮永晃宏選手「また春高で戦えるチャンスがあるというのはすごく嬉しいことですし、その切符を掴んだからにはまた