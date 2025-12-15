年末を迎え、迎春準備が各地で行われています。11月に大規模火災が発生した大分県大分市佐賀関の地元の神社・早吸日女神社では有志など10人ほどが毎年恒例のしめ縄づくりを行っていました。 佐賀関の早吸日女神社でしめ縄づくり ◆小野隆芳さん(82)「（火災で）家が無くなった方が多いので、大変だと思うが幸せになるようにみんなで祈っていきたい」 しめ縄は専用の器具でワラの形を整え、1本ずつ手で編んで作り