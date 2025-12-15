オールスター戦の開催発表記者会見で、写真に納まるJリーグの野々村芳和チェアマン（左から3人目）ら＝15日、東京都内Jリーグは15日、2026年6月13日に東京・国立競技場でオールスター戦を開催すると発表した。オールスター開催は日本と韓国のリーグ選抜が対戦した09年以来、17年ぶり。来年2〜6月に行われる特別大会「百年構想リーグ」の地域ごとにJ1で2チーム、J2・J3で4チームを構成し、トーナメント方式で優勝を争う。1試合3