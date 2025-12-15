スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で4大会連続の五輪代表を確実としている22年北京五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）が15日、都内で行われた自身がデザインしたオークリーのシグネチャーゴーグル発売記念イベントに出席。ゴーグルには自分が大事にしている「命」という一文字を刻み「家族ができたので新しい子供の誕生の意味も込めている」と説明。「1歳ちょっと」の第1子誕生を明かした。危険な技を繰り出し続ける