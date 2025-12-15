１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（８９）が１５日、再審無罪の元死刑囚を対象とする特例法に基づき、国民年金を初めて受給した。今回支給されたのは、再審無罪確定の翌月から今年１１月までの１３か月分（約８０万円）。袴田さんには、今後も定期的に年金が支給されるほか、６５歳から再審無罪確定までの年金に相当する特別給付金も支払われる見通し。袴田さんは拘束中に保険料を納めるこ