中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけて1か月。日中関係の冷え込みで名古屋の街にも影響が出ているようです。経済面も心配ですね。 【写真を見る】中国からの渡航自粛で影響は？“消費額”トップは中国だったが…デパートの売り上げは「12月に入ってマイナスが目立ってきた」【大石邦彦が解説】 （大石邦彦アンカーマン）今年はインバウンドが絶好調で、外国人訪日客は過去最多のペースで推移してきました。