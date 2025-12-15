Jリーグは15日、2026-27シーズン以降、開幕前のキャンプを欧州で実施する場合において、新たに「欧州キャンプ助成金制度」を設けることを決定したと発表した。Jリーグは「欧州キャンプ助成金制度」新設にあたり、「本制度は2026年のシーズン移行に伴い、シーズン開幕前に多くの欧州のクラブと同じ期間・エリアでキャンプを行うことで、当該クラブだけでなくJリーグ全体の価値向上にもつながるとの考えから、新設することとなり