Jリーグは15日、2026年2月から同年6月まで開催される特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のクライマックスとして、60クラブの代表選手が一同に会する「JリーグオールスターDAZNカップ」を開催することを発表した。本大会は、「JリーグオールスターPROJECT」の一環として実施する特別大会で、明治安田Jリーグ百年構想リーグの6つの地域グループごとに構成されたオールスターチームによって行われる、1DAYトーナメントと