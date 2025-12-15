○グリクロＨＤ [福証] 発行済み株式数(自社株を除く)の7.31％にあたる66万株(金額で9億0222万円)を上限に、12月16日朝の福証の自己株式立会外買付取引で自社株買いを実施する。 ○フォーカス [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.17％にあたる48万株(金額で11億円)を上限に、12月16日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2025年12月15日］ 株探ニュース