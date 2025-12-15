ルーキーシーズンの目標は「2ケタホームラン」と力強く話しました。プロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから1位指名を受けた、高川学園出身の内野手立石正広選手。15日、新人選手 発表会に臨み注目の背番号も発表されました。（立石選手）「立石正広です。よろしくお願いします。」（紹介のアナウンス）「背番号は9番となります。」防府市出身で中高6年間を高川学園で過ごした立石正広選手。現在