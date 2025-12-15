2025年に初めて開かれた県産米の品評会で上位3点に選ばれた美祢市のお米が、JA山口県から市内の学校調理場に贈られました。美祢市役所で開かれた寄贈式では、JA山口県が、美祢市の大田学校給食共同調理場にお米1俵を贈りました。お米の寄贈は、JA山口県が地産地消を進めようと行ったもので、美祢市の農家＝篠田哲明さんが生産しました。篠田さんが生産したお米「にじのきらめき」は、別府弁天池の水を使い、豊富なミネラルを含んで