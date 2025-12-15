打ち上げが延期されていたH3ロケットの8号機は、12月17日（水）午前11時10分に種子島宇宙センターから打ち上げられることになりました。H3ロケット8号機は、搭載機器に確認が必要な事象があったとして、12月7日の打ち上げが延期されていました。JAXAは新たな打ち上げ日時を12月17日（水）午前11時10分に決定したと発表しました。H3ロケット8号機には、日本版GPS衛星と呼ばれる準天頂衛星システムの「みちびき5号機」