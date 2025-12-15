卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズで初優勝を果たした張本智和選手（22）が凱旋しました。15日午後3時過ぎに帰国した張本選手。WTTファイナルズでは、過去3度決勝に進みながらいずれも準優勝とあと一歩頂点に及びませんでしたが、ついに今回、初優勝を果たしました。WTTファイナルズ初優勝・張本智和選手：過去の負けた決勝が少しよぎったところはあったんですけど、自分は今までの自分とは違うんだって気持ちで、4度目の正直